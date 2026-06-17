Istraga koja se pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu vodi protiv 12 osoba, među kojima je i jedan penzionisani policajac, zbog sumnje da su omogućavali dodeljivanje lažnih identiteta pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, dovela je do zabrinjavajućih otkrića. Mnogi od korisnika tih identiteta nalaze se na crvenim Interpolovim poternicama zbog najtežih krivičnih dela, a među njima su državljani Turske, Grčke, Rusije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Z. D. (35) sumnjiči se da je od decembra 2022. do novembra 2025. godine, koristeći svoju službenu pristupnu lozinku, u više navrata ulazio u Jedinstveni informacioni sistem (JIS) i neovlašćeno prikupljao podatke o osobama koje je proveravao. Prema navodima istrage, tako pribavljene informacije prosleđivao je stranim državljanima, među kojima su se nalazili i vođe organizovanih kriminalnih grupa, kao i osobe osumnjičene za teška krivična dela.

Sumnja se i da je istim licima omogućavao pribavljanje lažnih identiteta i srpskih dokumenata. Preostalih 11 osumnjičenih tereti se da su učestvovali u postupcima koji su tim beguncima od pravde omogućili dobijanje biometrijskih pasoša Republike Srbije.

Prema dostupnim informacijama, među osobama koje su na ovaj način došle do lažnih identiteta nalaze se i dva državljanina Turske. Jedan je u matičnoj zemlji tražen zbog pripadnosti organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem velikih količina narkotika, dok se drugi potražuje zbog trgovine ljudima.

Jedan državljanin Crne Gore, zahvaljujući novom identitetu, mogao je nesmetano da putuje uprkos tome što je za njim bila raspisana crvena Interpolova poternica. Sličan slučaj je i sa ruskim državljaninom kojeg potražuje Interpol u Beču zbog falsifikovanja isprava, dok je za njega zainteresovana i policija u Sarajevu zbog sličnih krivičnih dela.

Četvorica državljana Bosne i Hercegovine navodno su dobila srpske identitete i nova imena. Za njima su raspisane crvene poternice zbog organizovanog kriminala, pranja novca, trgovine narkoticima i oružjem.

Još jedan državljanin Turske, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, navodno je dobio srpski identitet. Interpol u Ankari označava ga kao vođu organizovane kriminalne grupe i upozorava da njegovom lociranju i hapšenju treba pristupiti uz maksimalan oprez i pojačane mere bezbednosti.

Među korisnicima spornih identiteta nalazi se i državljanin Grčke za kojim su raspisane dve poternice – crvena Interpolova i nacionalna grčka poternica. Prema navodima istrage, reč je o pripadniku organizovane kriminalne grupe koji se smatra izuzetno opasnim.

Takođe, jedan državljanin Crne Gore dobio je srpska dokumenta uprkos tome što su za njim raspisane dve poternice – iz Podgorice i Sarajeva. On se tereti za zločinačko udruživanje i teško ubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nastavlja rad na ovom predmetu. U toku su saslušanja svedoka, kao i brojna veštačenja. Nije isključena mogućnost proširenja istrage ukoliko se utvrdi da je još osoba na sličan način došlo do lažnih identiteta.

Podsetimo, tokom 2022. godine pred sudom u Novom Sadu vođen je postupak protiv policajca M. Đ., koji je bio optužen da je vođi kavačkog klana, Radoju Zviceru, omogućio pribavljanje lažnog identiteta i srpskog pasoša na ime Slobodan Zec.

Prema navodima optužnice, Zvicer je uticao na policajca iz Temerina da mu obezbedi tuđa dokumenta i fiktivno prebivalište u Novom Sadu kako bi dobio ličnu kartu i pasoš na ime Slobodan Zec. Tužilaštvo je tvrdilo da je policajac uvidom u evidencije utvrdio da se osoba čiji su podaci iskorišćeni još 1998. godine odselila u Australiju, kao i da njeni biometrijski podaci nisu bili dostupni u policijskoj bazi, što je omogućilo zloupotrebu identiteta.

Na kraju prvostepenog postupka, bivši policajac M. Đ. osuđen je na dve godine i tri meseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i navođenja na overu neistinitog sadržaja. Viši sud u Novom Sadu osudio je Radoja Zvicera na dve godine i pet meseci zatvora zbog navođenja na overu neistinitog sadržaja i falsifikovanja isprave. Zviceru je suđeno u odsustvu.

Alo/ Novosti