Licenca je važila do ponoći po lokalnom vremenu i omogućavala je operacije neophodne za transport, prodaju i istovar ruske nafte i naftnih derivata koji su bili utovareni na brodove zaključno sa 17. aprilom ove godine.

Američke vlasti su prethodno dva puta produžavale važenje dozvole.

Prvo produženje odobreno je u aprilu, a zatim i u maju, nakon što je mera prvobitno uvedena u martu.

Vašington je takvu odluku obrazložio potrebom da se ublaže poremećaji na svetskom tržištu nafte usled pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i spreči nestašica goriva izazvana zastojima u transportu energenata.

Licenca se nije odnosila na transakcije koje uključuju pojedince i organizacije povezane sa Iranom, Severnom Korejom i Kubom, niti na aktivnosti povezane sa Krimom i novim ruskim regionima, odnosno teritorijama koje je Rusija proglasila svojim sastavnim delom nakon referenduma održanih 2022. godine.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da obnove sankcije na rusku naftu.