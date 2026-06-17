Pre više od 18 godina javnost je potresao zločin u sokobanjskom selu Dugo Polje, gde je Dragan Koh (31), poznat po nadimku Zan-Klod Van Dam, usmrtio Zoricu Božinović (51), koju su meštani znali kao Kasandru.

Prema tadašnjim navodima, Koh je posle kraće svađe, dok je bio pripit, počeo da tuče Zoricu, stiska je za vrat i gura, nakon čega je ona pala i udarila glavom o metalni ram kreveta. Obdukcija je pokazala da je bila davljena i da su joj od siline pritiska bili smrskani jednjak i ždrelo.

Kako je tada pisao „Alo!“, žena je stradala pošto je posle seksa sa Draganom zatražila 500 dinara, koliko su se pre toga u kafani, dok su pili, dogovorili da joj on da. Međutim, pošto nije hteo da joj da pare, žena je, prema njegovom svedočenju, potegla nož. Kako su oboje bili pijani, Dragan ju je savladao i udavio golim rukama. U policiji je izjavio da je pokušao da je oživi veštačkim disanjem, ali bezuspešno.

Nakon zločina, prema tadašnjim saznanjima iz istrage, Dragan je otišao u obližnju kafanu na zelenoj pijaci i nastavio da pije sa društvom. Ponašao se uobičajeno i ni po čemu se nije moglo naslutiti da mu u sobi leži mrtva žena. Oko 23.30 vratio se iz kafane, uzeo komšijska kolica, natovario telo i ostavio ga stotinak metara dalje od kuće, na seoskom putu u blizini svinjca. Zatim se vratio kući, legao u krevet i zaspao.

– Nakon što je telo pronađeno, patrola je otišla kod njega, kucala na vrata i jedva ga probudila. Otvorio je, još pomalo pripit, i trljajući oči krenuo u zgradu policije – rekao je tada jedan od izvora iz istrage.

Dragan je živeo sam u kući svog dede po ocu, u sokobanjskoj Ulici kneza Miloša. Odrastao je u selu Vražogrnac kod Zaječara, a sa 13 godina je sa ocem otišao u Švajcarsku, gde je radio. U zemlju se vratio tri godine pre zločina, nije radio, a izdržavao se od novca koji mu je slao otac.

U Vražogrncu su meštani posle hapšenja govorili o ovom zločinu, a u seoskoj kafani to je bila glavna tema.

– Čuli smo da je Zan-Klod Van Dam ubio Kasandru. Ne čudi nas, nije on bio baš čist. Trebalo je ranije da ga zatvore – govorili su tada meštani sela.

Slično je ispričala i Rada K., rođena tetka po ocu osumnjičenog Dragana.

– Sad više ne smeju da ga puste iz zatvora, on je mnogo opasan. Njemu je mozak uništen, drogirao se i pio. Ne čudi me šta je uradio, jadna žena. Dragan se lečio u Švajcarskoj od narkomanije više puta, ali bezuspešno. Deportovali su ga pre tri godine, valjda je nešto uradio protivzakonito. Očuvali su ga moji roditelji ovde u selu, tada je bio normalno dete. Otkad je napao ovu babu u selu, nisam ga puštala ni da prespava u mojoj kući jer me bilo strah od njega. Stvarno se ponašao kao da mu je mozak spržen, uništili su ga ovi praškovi što je pio i šmrkao – rekla je tada Rada.

Draganova tetka tvrdila je i da je porodica ranije upozoravala policiju.

– Moj brat je molio i kumio policiju da ga strpaju u zatvor! Da su ga poslušali, ova nesrećna Kasandra bi sad bila živa. Kada je Dragan pokušao da siluje staricu, moj brat je došao iz inostranstva i govorio svima, najviše policiji, da ga odmah strpaju u zatvor i zadrže što duže. Da su ga samo poslušali – kazala je Rada.

Prema tadašnjim navodima, Dragan Koh je 15. aprila te godine bio osuđen na dve godine zatvora zbog pokušaja silovanja, ali presuda nije bila pravosnažna. On je, prema navodima iz tog postupka, 15. decembra prethodne godine posle ponoći provalio u kuću komšinice Z. Z. (74) u Vražogrncu, zaskočio je, oborio sa kreveta na pod, počeo da je stiska za vrat, strgao joj spavaćicu i pokušao da je siluje. Žena je uspela da se otrgne, istrči gotovo naga u dvorište i pozove pomoć.

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