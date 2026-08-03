Bio je to trenutak koji se pamti ceo život. Nekoliko sekundi delilo je dve male sestre od sigurne smrti, ali je jedan čovek odlučio da rizikuje sve kako bi ih spasao. Slavoljub Anđelinković iz Braljine kod Ražnja 1984. godine postao je simbol hrabrosti i plemenitosti širom tadašnje Jugoslavije.

Jedan čovek, dve devojčice i nekoliko sekundi koje su delile život od smrti. Slavoljub Anđelinković iz Braljine kod Ražnja nije razmišljao ni trenutka kada je ugledao mališane na pruzi, dok je velikom brzinom nailazio voz. Potrčao je pravo ka njima i uspeo da ih skloni sa koloseka.

Bio je 10. jul 1984. godine. Slavoljub Anđelinković, tada 28-godišnji pomoćnik nadzornika pruge u Braljini, nalazio se u kancelariji kada je radnik Ljubiša Nešić utrčao sav zadihan i povikao da su deca na pruzi, a da nailazi voz.

Nije bilo vremena za razmišljanje. Slavoljub je ostavio posao, istrčao napolje i pogledao prema koloseku.

Tada je ugledao prizor koji nikada nije zaboravio – dve male devojčice u belim haljinicama stajale su na pruzi, dok im se približavao ekspresni voz broj 263 na liniji Venecija–Istanbul.

– Deca. Pruga. Voz. Samo mi se to vrtelo po glavi – pričao je kasnije Slavoljub.

Potrčao je koliko ga noge nose. Ljudi sa stanice su vikali da će poginuti, ali nije stao. U poslednjem trenutku uspeo je da dohvati dvoipogodišnje sestre bliznakinje Draganu i Danijelu J. i skloni ih sa šina dok je voz protutnjao pored njih.

Kako je kasnije pričao, ni sam nije znao kako je uspeo da spase obe devojčice.

– Jednu sam uhvatio ispod mišice, a kako sam drugu izvukao, ne znam ni danas – govorio je Slavoljub.

Majka devojčica, koja je u tom trenutku bila u dvorištu, nije ni slutila kakva tragedija je mogla da se dogodi. Tek kada je videla Slavoljuba sa decom, shvatila je da je njenim ćerkama samo nekoliko sekundi delilo život od smrti.

Za ovaj neverovatni čin hrabrosti Slavoljub Anđelinković dobio je Zlatnu plaketu „Večernjih novosti“ za najplemenitiji podvig 1984. godine, jedno od najznačajnijih priznanja za humanost u tadašnjoj Jugoslaviji.

Decenijama kasnije, Dragana i Danijela J. ostale su u kontaktu sa čovekom koji im je promenio sudbinu. Slavoljub Anđelinković nije sebe smatrao herojem – govorio je da je samo uradio ono što bi svaki čovek trebalo da uradi kada vidi dete u opasnosti.