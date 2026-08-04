U opštini Bačka Palanka, u vojvođanskom naselju Pivnice, na prodaju je porodična kuća koja bi mogla da bude zanimljiv izbor za one koji traže nekretninu spremnu za useljenje, bez potrebe za većim dodatnim ulaganjima.

Kako je navedeno u oglasu objavljenom u Fejsbuk grupi "Nekretnine kuće, imanja, vikendice, apartmani", kuća se nalazi u Ulici Petra Drapšina i kompletno je renovirana, pa novi vlasnici mogu odmah da se usele. Vlasništvo je uredno i vodi se 1/1.

Pored glavnog stambenog objekta, na placu se nalazi i pomoćni objekat, koji može poslužiti kao ostava, radionica ili prostor za različite potrebe domaćinstva. Tu je i velika bašta, koja budućim vlasnicima pruža dovoljno prostora za uređenje dvorišta, sadnju voća i povrća ili jednostavno uživanje u prirodi.

Pivnice su mirno naselje u opštini Bačka Palanka, smešteno u srcu Bačke. Mesto je poznato po ravničarskom ambijentu, porodičnom načinu života i dobroj povezanosti sa okolnim gradovima, što ga čini pogodnim za one koji žele mirnije okruženje, a da im svakodnevni sadržaji budu nadohvat ruke.

Prema oglasu, cena ove nekretnine iznosi 35.000 evra.