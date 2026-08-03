Dvostruko ubistvo u Surčinu šokiralo je Srbiju kada je penzioner Milisav S. (73) iz pištolja usmrtio bivšu suprugu Gordanu S. (63) i komšiju Željka B. (58). Sumnja se da je motiv bila ljubomora i sumnja da između njih postoji emotivna veza

Mirno subotnje jutro te iz 2011. godine, u jednoj kući u Surčinu pretvorilo se u stravičan zločin. Milisav S. (73) ušao je u prostoriju u kojoj su se nalazili njegova bivša supruga Gordana S. i komšija Željko B., a nekoliko trenutaka kasnije odjeknuli su hici.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, Željko B. tog jutra nije došao zbog svađe, već da pomogne komšinici i okreči sobu. Sa sobom je doneo alat i materijal za rad, ne sluteći da će se susret završiti tragedijom.

Milisav S. je, kako se sumnjalo, posumnjao da između njegove bivše supruge i komšije postoji nešto više od običnog poznanstva. U jednom trenutku izvadio je pištolj i zapucao. Željko B. je stradao na licu mesta, a potom je ubijena i Gordana S.

Razvod, ali isti krov

Komšije su tada pričale da su Milisav i Gordana bili decenijama u braku, ali da su se pre tragedije razišli. Ipak, prema njihovim rečima, nastavili su da žive pod istim krovom u kući koju je Gordana nasledila od svojih roditelja.

Stanari ulice govorili su da su između bivših supružnika često izbijale svađe, kao i da je njihov odnos već duže vreme bio narušen.

Najpotresniji trenutak usledio je kada je njihov sin, koji je u trenutku pucnjave spavao u susednoj sobi, izašao i zatekao stravičan prizor.

"Žao mi je što nisam ubio i sebe"

Nakon hapšenja, Milisav S. je, prema pisanju medija, izgovorio da mu je žao što nije ubio i sebe. Policija ga je ubrzo privela, a oružje kojim je počinjen zločin je pronađeno.

Istražitelji su utvrđivali sve okolnosti zločina, dok su komšije ostale u šoku zbog činjenice da je obična pomoć oko kućnih poslova završila smrću dve osobe.

Zločin u Surčinu ostao je upamćen kao jedna od tragedija u kojoj su sumnja, ljubomora i narušeni porodični odnosi doveli do nepovratnog ishoda. Željko B., prema svedočenjima komšija, stradao je dok je pokušavao da pomogne, a Gordana S. postala je žrtva sukoba koji je godinama tinjao u njihovom domu.