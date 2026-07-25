Jasmina Paunović u svojoj biografiji navela je da je dobila Zahvalnicu Pravnog fakulteta u Kragujevci:

"Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Zahvalnica za pružanje podrške studentima u blokadi 2025. godine."

Međutim, taj Pravni fakultet je objavio saopštenje u kojem tvrde da je to laž.

"Obaveštavamo javnost da je navedena informacija potpuno netačna i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu rada i postupanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu," navedeno je u saopštenju koje je potpisao prof. dr Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.