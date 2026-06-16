Tokom toplih letnjih dana mnogi se pitaju kako muve i komarci uspevaju da pronađu put do stana čak i kada su prozori otvoreni samo kratko vreme. Iako često krivimo visoke temperature, razlog se neretko krije u svakodnevnim navikama koje nesvesno privlače insekte.
Stručnjaci upozoravaju da određeni izvori vlage i mirisa u blizini prozora mogu predstavljati pravi magnet za neželjene goste.
Saksije sa viškom vode privlače komarce
Jedna od najčešćih grešaka jeste prekomerno zalivanje biljaka. Voda koja ostaje u tacnama ispod saksija može postati pogodno mesto za razvoj komaraca.
Tokom toplih dana čak i male količine stajaće vode mogu doprineti povećanom prisustvu insekata u okolini doma. Zato se preporučuje da nakon zalivanja uklonite višak vode iz tacni i održavate ih suvim.
Voće pored prozora privlači muve
Korpe sa zrelim voćem, naročito bananama, breskvama i drugim slatkim plodovima, mogu privući muve zahvaljujući intenzivnim aromama koje oslobađaju tokom sazrevanja.
Zbog toga je najbolje voće držati dalje od otvorenih prozora ili ga čuvati u zatvorenim posudama kada je to moguće.
Kako smanjiti broj insekata u domu?
Nekoliko jednostavnih navika može značajno pomoći:
- redovno praznite vodu iz tacni za cveće,
- ostatke hrane držite u zatvorenim posudama,
- često praznite i perite kantu za smeće,
- održavajte kuhinjske površine čistim i suvim,
- proveravajte da li na mrežama za prozore postoje oštećenja.
Mirisi koje insekti ne vole
Pojedine biljke i eterična ulja poznati su po tome što njihov miris nije privlačan komarcima i muvama.
Među najpopularnijima su:
- lavanda,
- nana (menta),
- bosiljak,
- ruzmarin.
Saksije sa ovim biljkama mogu biti lep dodatak terasi ili prozorskoj dasci, a istovremeno doprineti prijatnijem okruženju tokom leta.
Prirodna rešenja protiv komaraca
Mnogi koriste kombinaciju limuna i karanfilića kao prirodnu alternativu osveživačima i sredstvima protiv insekata. Iako efekat može varirati od osobe do osobe, ovakva rešenja često se koriste kao dopuna drugim merama zaštite.
Zašto se muve pojavljuju i kada je stan čist?
Čak i uredan dom može privući insekte. Razlog mogu biti skriveni izvori vlage, ostaci hrane u slivnicima ili organski materijal koji se zadržava u cevima.
Redovno čišćenje odvoda, održavanje kuhinje i uklanjanje stajaće vode ostaju najefikasniji načini da smanjite broj muva i komaraca tokom letnjih meseci.
Uz nekoliko jednostavnih promena navika, vaš dom može postati znatno manje privlačan za dosadne insekte, a letnji dani mnogo prijatniji.
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