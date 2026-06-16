I dok su blokaderi i blokaderski mediji ovih dana izrazito negativno nastrojeni prema ideji da učenici posete specijalizovanu izložbu EXPO, sada sa blokaderskih naloga dolaze kritike na račun Štimca. Naime, blokaderi navode da je upravo njegov potez - zloupotreba dece u političke svrhe.

"Štimac objavi video koji je uzeo sa naloga nekog zbora, deca od 9-10 godina. Žena čiji je video zamoli da obriše, jer se vide lica dece. Ne! Orangutan drži i dalje, posle će da ispušta neke zvukove, poluotvorenih usta, o zloupotrebi dece", navodi se u jednom komentaru blokaderskog naloga.

U drugom komentaru se navodi:

"Danima kritikujemo vlast zbog zloupotrebe dece u političke svrhe (EXPO), a ćutimo i pravimo se da ne vidimo kada studenti urade isto. Da stvar bude još gora, glupavi Štimac, da se dodvori studentima, napadne Đilasa tako što i on zloupotrebi decu. I opet ćutimo i pravimo se mrtvi".

Ovi komentari otvorilui su pitanje da li isti standardi važe za sve aktere na političkoj sceni ili se primenjuju selektivno, u zavisnosti od toga ko je predmet kritike.

