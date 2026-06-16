Soda bikarbona je jedno od najpopularnijih kućnih sredstava za čišćenje. Jeftina je, nema jak miris i mnogi je smatraju univerzalnim rešenjem za gotovo svaku mrlju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije svaka površina pogodna za čišćenje sodom, jer u pojedinim slučajevima može napraviti više štete nego koristi.

Iako deluje bezazleno, soda bikarbona ima blago abrazivno dejstvo, što znači da može da izgrebe ili ošteti osetljive materijale.

Kako deluje soda bikarbona?

Sitni kristali sode uklanjaju nečistoće mehaničkim putem, dok njena blago alkalna svojstva pomažu u razgradnji masnoće i neutralisanju neprijatnih mirisa. Upravo zbog te kombinacije često se koristi za čišćenje kuhinje, kupatila i različitih površina u domaćinstvu.

Međutim, ista svojstva koja je čine efikasnom mogu predstavljati problem za određene materijale.

Aluminijumske šerpe i lonci

Aluminijum nije ljubitelj sode bikarbone. Često ribanje može dovesti do tamnjenja metala, pojave fleka i gubitka glatke površine. Mnoge domaćice su primetile da aluminijumsko posuđe nakon čišćenja sodom dobija sivkastu ili crnkastu nijansu koju je kasnije gotovo nemoguće ukloniti.

Umesto sode, bolje je koristiti deterdžent za sudove i mekan sunđer. Tvrdokorne naslage mogu se ukloniti kuvanjem vode sa malo limunske kiseline.

Mermer i prirodni kamen

Mermerne radne ploče i drugi prirodni kamen zahtevaju posebno pažljivo održavanje. Soda bikarbona može da izgrebe zaštitni sloj i umanji prirodni sjaj kamena. Vremenom površina postaje mat, lakše upija masnoću i mnogo se teže održava.

Za čišćenje mermera preporučuje se blagi sapun i mekana krpa, dok su za dezinfekciju najbolji preparati namenjeni upravo prirodnom kamenu.

Tiganji sa nelepljivim premazom

Teflonski i keramički tiganji posebno su osetljivi na abrazivna sredstva. Iako se ogrebotine često ne vide odmah, soda postepeno oštećuje zaštitni sloj zbog čega hrana počinje da se lepi, a posuđe gubi svoju funkciju.

Za ovakve površine dovoljno je koristiti toplu vodu, malo deterdženta i mekanu krpu. Ako je nešto zagorelo, ostavite da odstoji u vodi i naslage će se mnogo lakše ukloniti.

Gde soda bikarbona ipak daje odlične rezultate?

Soda bikarbona i dalje ostaje veoma korisna za čišćenje keramičkih pločica, emajliranih sudopera, plastičnih posuda i pojedinih površina od nerđajućeg čelika. Odlično uklanja neprijatne mirise iz frižidera i pomaže kod mrlja na pamučnoj odeći.

Pre nego što je upotrebite na novoj ili osetljivoj površini, najbolje je da je prvo testirate na manjem i manje vidljivom delu.

Ponekad običan deterdžent i mekana krpa mogu biti mnogo sigurniji izbor od sredstva koje važi za univerzalno rešenje.