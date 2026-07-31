Muškarac star 62 godine, teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali, na putu Čačak–Kraljevo, u mestu Mojsinje.

Povređeni je u Opštu bolnicu u Čačku dovezen u pratnji ekipe Službe hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentno-prijemnoj službi.

- Posle obavljene dijagnostike, zbog težine zadobijenih povreda primljen je u Jedinicu intenzivnog lečenja, gde je zadržan na daljem lečenju - potvrdila je za RINU, pr čačanske bolnice Marija Stranjanac.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom.

Alo/Blic

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