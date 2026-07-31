Dan nakon dramatične pucnjave u jednom azilu za pse u Batajnici u Beogradu, oglasili su se iz azila na svojoj Fejsbuk stranici, navodeći da se jučerašnja pucnjava zahvaljujući dvoje ljudi nije završila tragično!

- Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine - napisano je u objavi na Fejsbuku i dodato:



- To je sve što za sada imamo da izjavimo povodom jučerašnjeg dogadjaja u našem azilu koji se zahvaljujući velikoj prisebnosti, hrabrosti i iskustvu dvoje jjudi nije završio tragično i po ljude i po životinje. Razumnim, dobronamernim ljudima i ovo će biti dovoljno. Nerazumnim, ostrašćenim, pristrasnim i nedobronamernim, ni svi izveštaji policije, nadležnih službi itd. neće biti dovoljni jer će i dalje verovati u ono u šta oni hoće da veruju. Toliko od nas za sada.

Podsetimo, osumnjičeni A. S. (51) došao je juče ujutru u azil za pse u Batajnici i hicem iz pištolja, posle svađe, ranio vlansika azila, Dragana Ć. (53) u nogu.

- Iako ranjen, Dragan Ć. je uspeo da otme oružje osumnjičenom i tako spreči veću katastrofu. Potom se u sukob umešao i jedan radnik iz azila, R. R., a osumnjičeni je na njega nasrnuo sekirom koju je pronašao u blizini. Na sreću, R.R. je uspeo da izbegne udarac - podseća izvor Kurira i dodaje da je policija brzo stigla u azil za pse u Batajnici.



- Osumnjičeni je zatečen tamo i odmah je uhapšen. Ranjeni Dragan Ć. je sanitetom Hitne pomoći prevezen u bolnicu, dok je R. R. prošao bez povreda, ali je doživeo veliki stres - kaže izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni i ranjeni se poznaju od ranije i, navodno, bili su u sukobu.

Alo/Kurir

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