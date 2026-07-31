Biciklista Senadin R. (46) iz Sjenice povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 30. jula, oko 14.45 sati, u Ulici Isa-bega Ishakovića u Sjenici. Prema informacijama iz policijskog izveštaja, automobilom marke „Audi Q5“ upravljao je Refik B., dok se na mestu suvozača nalazila njegova supruga Envera B. Vozilo se kretalo prema centru grada, a iza njega je desnom stranom kolovoza bicikl vozio Senadin R.

Kada se automobil zaustavio, Envera B. je otvorila desna prednja vrata nameravajući izaći iz vozila. Biciklista, koji je u tom trenutku pokušavao zaobići automobil, udario je u otvorena vrata i pao na kolovoz. Povređeni se obratio Domu zdravlja Sjenica, gde mu je dežurni lekar Edin R. konstatovao tešku telesnu povredu – prelom petog prsta leve šake, kao i otoke u predjelu potkolenica. Nakon ukazane pomoći upućen je na dalje lečenje u Opštu bolnicu Novi Pazar.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva Odeljenja u Sjenici Petko P., koji se, prema policijskom izveštaju, izjasnio da postoje elementi krivičnog dela teško delo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Envera B. bit će saslušana u svojstvu osumnjičene, nakon čega će protiv nje biti podnesena krivična prijava u redovnom postupku. Saobraćajna policija obavila je uviđaj i izradit će prateću fotodokumentaciju.

Alo/Sandžak danas

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