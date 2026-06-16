On misli da "se desila neka promena koja mu trenutno ne deluje kao da je dobra"

- Ono što sam ja video do pre mesec i po dana, to je da su postojale već neke tri kolone opozicione. Ovo što je bilo sa ove strane, to bi bila ta studentska lista, to bi bio taj pro-EU blok i to bi bila neka desna opozicija, ujedinjena, više aktera. Međutim, šta se desilo sa ova dva aktera? Prvo sa desnicom se desilo to da mi imamo najavu da će Miloš Jovanović da ide sam. Ostali neki desni akteri se spajaju i to su sad neke i malo i opskurne koalicije i koalicije u koje ljudi nemaju poverenja da su uopšte antirežimske, što znači da odmah postoji problem za desnog glasača koji je antirežimski opredeljen. Znači, tu na desnici imamo 2-3 kolone! To je problem u nastajanju - rekao je Milenković.

Govoreći o delu opozicije koja je proevropski nastrojena istakao je da je doskora delovalo da je ona na neki način uokvirena, ali da više ne deluje tako.

- Desilo se mnogo stvari ili dobar broj stvari u poslednjih dva do tri meseca. Ključna stvar koja se desila po mom mišljenju to je napuštanje ZLF-a tog bloka. I druga stvar koja se desila nakon toga, to su ove različite poruke iz različitih opozicionih od različitih opozicionih aktera. Miki Aleksić je organizovao par sastanaka u kome nije bila samo pro-EU opozicija, već su bili i Parandilović, Milić, Ćuta... prosto jedna grupa za koju svi znamo da ukoliko bi zajedno izašli na izbore, mi ne bismo mogli da je zovemo pro-EU a Đilas sa druge strane, to jest SSP ima drugu priču od pre par dana - zaključio je Milenković.