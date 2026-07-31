

Turski državljanin R. A. (54) preminuo je tokom leta na liniji Istanbul-Dizeldorf, nakon čega je letelica vanredno prizemljena na beogradski aerodrom, saznaje "Telegraf.rs".

Avion kompanije "Pegasus Airlines", koji je saobraćao na relaciji Istanbul-Dizeldorf, prinudno je jutros sleteo na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu zbog hitnog medicinskog slučaja na letu.

Kako saznajemo, tokom leta turski državljanin R. A. otišao je u toalet. Stjuardesa je primetila da ga dugo nema, otvorila vrata i zatekla ga bez svesti.

Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju.

Alo/Telegraf.rs

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