Običnu noć u porodičnoj kući u zrenjaninskom naselju, kod železničke stanice, prekinuo je jezivi zločin, kada je žena napala svog muža dok je spavao.

Uspeo je da pobegne do dnevne sobe, gde je bila njena ćerka iz prvog braka i kaže samo: "Zovi hitnu" - ali pomoć nikad nije stigla.

Slučaj dobija još strašnije obrise kada je telo raskomadala, a potom pokušala da skuva, nalik najstrašnijim horor filmovima koje je upravo i volela da gleda.

"Zrenjaninski masakr motornom testerom" je ostao zapamćen kao jedan od onih koji će se zauvek pamtiti, a u novoj epizodi true crime podkasta "Dosije 192" otkrivamo vam šta je prethodilo zločinu, kako je do njega došlo i šta se posle dogodilo.

Takođe, analiziramo zbog čega kroz istoriju ima manje žena nego muškaraca ubica, ali i razloge u društvu koji dovode do kompleksnih porodičnih i muško-ženskih odnosa.

Novinari: Milan Đuričić i Nemanja Gavrilov

