"U suštini, Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija Alabame nije sprečeno da izvrši kaznu nad Lijem, već samo da to učini metodom azotne hipoksije", navela je Kancelarija dražvnog tužioca Alabame u podnesku sudu.

Predstavnik Lijevog pravnog tima saopštio je da za sada nema komentar na novu inicijativu državnih vlasti o pogubljenju azotom, preneo je CBS njuz.

Naredni korak u postupku biće odgovor odbrane na zahtev pred Vrhovnim sudom Alabame.

Zahtev je podnet samo nekoliko sati nakon što je državni tužilac Alabame Stiv Maršal poručio da će nastaviti pravnu borbu za izvršenje smrtne kazne izrečene Liju.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je u četvrtak žalbu savezne države Alabama kojom je traženo da se pogubljenje Lija izvrši primenom azotnog gasa, nakon što su niži sudovi prethodno blokirali tu metodu izvršenja smrtne kazne.

Dva niža suda ranije su zabranila upotrebu azotnog gasa, ocenivši da bi takav način pogubljenja mogao da predstavlja kršenje ustavne zabrane okrutnog i neuobičajenog kažnjavanja, nakon čega je Alabama uložila žalbu Vrhovnom sudu.

Međutim, tom odlukom država nije sprečena da primeni druge zakonom dozvoljene metode izvršenja smrtne kazne, uključujući smrtonosnu injekciju ili električnu stolicu, piše CBS.

Li (49) je trebalo da bude pogubljen u četvrtak u 18 časova po lokalnom vremenu metodom azotne hipoksije, navodi se u sudskim dokumentima.

On se nalazi na odeljenju za osuđenike na smrt još od presude za dvostruko ubistvo i pljačku prodavnice počinjene 1998. godine.

Porota koja je odlučivala o njegovom slučaju glasala je sa sedam prema dva da Li bude osuđen na doživotni zatvor umesto na smrtnu kaznu, ali je sudija preinačio tu preporuku i izrekao smrtnu kaznu.

Alabama je od januara 2024. godine izvršila sedam pogubljenja primenom azotnog gasa i jedna je od retkih saveznih država koje koriste tu metodu, a kako ističe CNN, ta relativno nova metoda predstavlja delimičan odgovor na odbijanje pojedinih farmaceutskih kompanija da dozvole upotrebu svojih lekova u smrtonosnim injekcijama.

Smrt usled azotne hipoksije podrazumeva da osuđenik udiše čisti azot preko aske dok ne dođe do gušenja.

Alabama je jedna od retkih saveznih država koja koristi gušenje azotom, a od uvođenja metode u januaru 2024. na taj način je pogubila sedam osoba, navode američki mediji, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO