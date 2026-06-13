Španska civilna garda i marokanska žandarmerija zaplenile su pošiljku od 4.777 kilograma hašiša u Gibraltarskom moreuzu, a droga je otkrivena na specijalnom gumenom čamcu kakav često koriste narko dileri, prenose danas španski mediji.

Narkotici su zaplenjeni nakon koordinirane potere na moru, kopnu i u vazduhu, prenosi RTVE.

Prema saopštenju Civilne garde, operacija je počela kada je sumnjivo plovilo, gumeni čamac sa čvrstim koritom, otkriveno kako se kreće velikom brzinom kroz vode moreuza, natovareno balama hašiša.

Nakon analize kursa i putanje, Civilna garda je aktivirala uređaj sastavljen od resursa Pomorske i Vazduhoplovne službe, dok su njene kopnene jedinice ostale raspoređene da kontrolišu moguće tačke iskrcavanja na obali.

Kako se navodi, plovilo je tokom potere izvodilo manevre izbegavanja i počelo da izbacuje deo droge u more kako bi olakšalo teret, povećalo brzinu i ometalo policijsku intervenciju. Zahvaljujući vazdušnoj podršci, policajci su pronašli 32 bale hašiša, težine približno 1.200 kilograma, koje su bile bačene u more

Suočen sa poterom, brod se uputio ka vodama blizu Maroka, a tada su aktivirani mehanizmi međunarodne saradnje sa Kraljevskom marokanskom žandarmerijom.

Brza reakcija marokanskih vlasti omogućila je raspoređivanje patrolnih čamaca koji su zatvorili plovilu moguće puteve za bekstvo.

Pod pritiskom akcije policije, posada je izbacila preostalu drogu koju su prevozili pre nego što su mogli da je dopreme do odredišta.

Marokanske pomorske vlasti pronašle su još 89 bala hašiša težine oko 3.577 kilograma.

Tokom operacije, zaplenjena je ukupno 121 bala droge, težine 4.777 kilograma, u akciji koju španska Civilna garda sprovodi zajedno sa bezbednosnim snagama susednih zemalja u borbi protiv kriminalnih organizacija koje deluju sa obe strane moreuza, prenela je RTVE.

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