Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i policijski službenici Policijske uprave za za Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. Ž. (1999), D. G. (2002) i P. J. (2004) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava.

Na snimku se može videti policija kako uleće u stanove osumnjičenih, spušta ih na pod i stavlja im lisice na ruke .

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Beograda koje su osumnjičeni koristili, pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje, više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je u pitanju eksploziv sa detonatorskom kapislom.

Takođe, pronađena su tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno merenje i druge opreme, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo.

