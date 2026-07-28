Jedan mladić iz Kosova Polja preminuo je nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom obroka.



Kako se navodi, tridesetdvogodišnjak je najpre vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar Kosova (UKCK), pošto se sumnjalo da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu.



To je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem, prenosi portal „Bota Sot“.



Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni lekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.



Nakon prijave iz UKCK-a, na lice mesta izašle su nadležne policijske ekipe, a o slučaju je obavešten dežurni tužilac Odeljenja za teška krivična dela.

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