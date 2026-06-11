Narkotici iz Južne Amerike, Irana, Avganistana i drugih zemalja prerađuju se na Kosovu i Metohiji i distribuiraju dalje na tržište zapadne Evrope, piše Koha. U nastojanju da prekine taj lanac, policija je uz asistenciju Evropola uhapsila pet osoba na više lokacija.

Specijalno tužilaštvo u Prištini zatražilo je jednomesečni pritvor za osobe inicijala R. R., B. D., B. I., D. Š. i I. B., koje su uhapšene juče, a osumnjičene su za trgovinu drogom.Pet lica je uhapšeno u operaciji "Bela zvezda" koju je podržao Evropol, zbog sumnje da su umešana u tri krivična dela.

Prema zahtevu Tužilaštva, koji je danas objavila Koha ditore, navodi se da su osumnjičeni od početka 2019. godine do sada aktivno bili deo organizovane kriminalne grupe koja se bavi trgovinom drogom.

"Oni svoju kriminalnu aktivnost sprovode tako što narkotike skrivaju u raznim kontejnerima za prevoz razne robe brodovima, a zatim ih dovoze preko Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije na Kosovo", navodi se u zahtevu tužilaštva.

Tužilaštvo dodaje da članovi te kriminalne grupe mešaju narkotike sa sodom bikarbonom i drugim aditivima, kako bi povećali njihovu težinu, a zatim ih pakuju pomoću mašine za pritisak i stavljaju narkotike u razne proizvode.

U dokumentu se navodi da su, nakon pripreme za tržište, narkotici distribuirani čak i na Zapad.

Prema tužilaštvu, marihuana je trgovana pakovanjem u vakuum kese i kamufliranjem u raznu robu ili improvizovane bunkere u vozilima.

Tužilaštvo takođe tvrdi da su okrivljeni u saizvršilaštvu počinili i krivično delo "pranje novca".

"Od neodređenog datuma i godine do 2026. godine pa nadalje, namerno i svesno, određenu imovinu stekli su kriminalnim aktivnostima. Deo imovine prebacuju na razne poslovne subjekte, koje su osnovali okrivljeni i druga lica, a deo imovine pretvaraju u pokretne i nepokretne dokaze – zemljište, kuće, automobile, stanove itd., sve sa ciljem skrivanja ili prikrivanja prave prirode i izvora ovog bogatstva", navodi se u dokumentu tužilaštva.

Tokom akcije pronađeni su i zaplenjeni materijalni dokazi poput oružja, narkotika i novca.

"Obaveštajni podaci prikupljeni tokom trogodišnje istrage doveli su do operacije 9. juna na Kosovu, gde su vlasti uhapsile pet članova kriminalne mreže. Oko 150 policajaca je bilo u akciji, uz podršku Evropola", navodi se u jučerašnjem saopštenju Evropola.

Dodaje se da je kriminalna grupa koristila komunikacionu platformu za koordinaciju aktivnosti trgovine drogom u nekoliko evropskih zemalja. Za osumnjičene se kaže da su "sa Kosova rukovodili kriminalnim aktivnostima, koordinirali pošiljke i upravljali pranjem novca".

Od početka istrage, prema podacima Evropola, istražena su 42 osumnjičena, pretraženo je 76 lokacija i zaplenjena je imovina stečena kriminalnim delima u vrednosti od 80 miliona evra.

Prema saopštenju, poruke razmenjene na šifrovanoj komunikacionoj platformi "Sky ECC" razotkrile su mrežu organizovanog kriminala sa sedištem na KiM umešanu u trgovinu drogom velikih razmera, korišćenje lažnih ličnih dokumenata, ilegalno posedovanje oružja i pranje novca širom Evrope.

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