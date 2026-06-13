Britanski turista našao se pod istragom nakon što je navodno brutalno napao galeba koji mu je nekoliko trenutaka ranije ukrao tradicionalnu kornvolsku pitu iz ruke.

Incident se dogodio 10. juna na prometnom šetalištu u mestu St Ajvs, u engleskoj grofoviji Kornvol, gde je veliki broj turista prisustvovao nesvakidašnjem i uznemirujućem događaju.

Prema navodima očevidaca, Džonatan „Džoni“ Roberts iz Bredforda uživao je u obroku sa suprugom i detetom kada se galeb iznenada obrušio i oteo mu pitu. Ono što je usledilo šokiralo je prisutne prolaznike.

Svedoci tvrde da je Roberts uspeo da zgrabi pticu u letu, nakon čega ju je više puta udario dok ju je držao čvrsto uz telo kako ne bi mogla da pobegne. Kako navode, potom ju je bacio na zemlju, gde je ostala teško povređena.

„Galeb mu je samo oteo hranu iz ruke. On ga je odmah zgrabio, držao za glavu i nekoliko puta snažno udario. Ptica nije mogla da se oslobodi. Posle nekoliko udaraca potpuno je klonula“, ispričao je jedan od očevidaca.

Prema njegovim rečima, više ljudi je prišlo kako bi reagovalo i upozorilo muškarca da je takvo ponašanje protivzakonito. Navodno je i njegova supruga bila vidno uznemirena celom situacijom, ali je Roberts odbio kritike prolaznika i burno reagovao na njihove primedbe.

Događaj je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se sve odigralo pred brojnim turistima i decom koja su se u tom trenutku nalazila na šetalištu. Iako pojedini svedoci tvrde da je povređeni galeb kasnije viđen kako se udaljava sa mesta događaja, nije poznato u kakvom je stanju završio.

Povodom slučaja oglasila se i policija Devona i Kornvola, koja je saopštila da prikuplja informacije i eventualne snimke incidenta. Građani pozivaju na njegovo hapšenje.

„Apelujemo na sve koji imaju saznanja ili video-zapise događaja da nam se jave. Prijava o napadu na galeba odnosi se na incident koji se dogodio na obali u St Ajvsu tokom popodneva 10. juna“, navodi se u saopštenju policije.

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