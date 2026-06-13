Užas! Stanislav R., zvani Standža (39), iz Paraćina, izboden je nožem nasmrt gotovo na svom kućnom pragu, a nakon zločina ubrzo su stavljene lisice na ruke osumnjičenom muškarcu B. P. (43)! Stanislav i osumnjičeni poznaju se odranije, a do tragedije je došlo nakon žestoke svađe.

Kako saznajemo, stravičan napad dogodio se u četvrtak, 11. juna oko 19.20 sati u paraćinskom naselju Staro selo, kada su pozvane službe zatekle telo muškarca. Reč je o Stanislavu R., koji je na sebi imao ubodne rane nanete nožem.

- Sve je započelo kraćom raspravom između dvojice muškaraca koji su se poznavali odranije. Taj verbalni sukob je u jednom trenutku prerastao u fizički obračun, nakon čega je Stanislav napadnut nožem. Zadobio je više ubodnih rana u grudni koš, koje su se pokazale kao smrtonosne - navodi izvor blizak istrazi za Alo!.

Napad se, prema prvim saznanjima, dogodio ispred njegove kuće, pa deo medija navodi da je stradao praktično na kućnom pragu. Nakon prijave incidenta, na lice mesta su ubrzo stigle ekipe policije i Hitne pomoći. Lekari su pokušali reanimaciju, ali su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je odmah obezbedila mesto događaja i započela uviđaj, dok je o slučaju obavešteno nadležno tužilaštvo. Na osnovu prikupljenih informacija, osumnjičeni je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistva.

- Nakon užasnog napada, napadač je pobegao s mesta užasa, ali je ubrzo identifikovan, lociran i uhapšen - navodi izvor blizak istrazi.

Ubijeni muškarac je Stanislav R., a za naš list se oglasio njegov blizak prijatelj Rade Agušević, zvani Džej trubač.

- Bio mi je kao sin, potpuno sam slomljen. Dugo godina smo se znali i družili. Često je i radio kod mene, čistio mi dvorište, ubacivao drva... I uvek kaže: „Daj koliko možeš". Mnogo dobar čovek bio, bog da mu dušu oprosti. Ne znam ko je taj koji ga je ubio, kažu da ga zovu Grobar. Na pijaci se priča da je ubica došao tu nekog drugog da napadne, a da se Standža isprečio da ga brani, pa je stradao ni kriv ni dužan. Ja ga poznajem najbolje. Nikad se nije svađao s ljudima, nije imao probleme, pio je samo sokove i bio je jako dobar čovek. Sigurno je ubijen greškom - kaže Agušević za Alo!.

On navodi da je Stanislava sreo nekoliko sati pre ubistva.

- Baš sam ga juče video dok sam prodavao na pijaci. Prošao je izdaleka kao i uvek i viknuo mi: „Zdravo, kume". To je bio zadnji susret. Strašno mi ga je žao. Boljeg čoveka od njega nema - priča nam sagovornik u očaju.

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