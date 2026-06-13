Rusija ubrzano gradi novu vojnu bazu u Kareliji, u neposrednoj blizini granice sa Finskom, a promene na terenu već su jasno vidljive na satelitskim snimcima koje je analiziralo finsko izdanje Yle.

Prema tim podacima, reč je o jednom od najvećih vojnih proširenja u ovom delu severozapadne Rusije poslednjih godina.

U selu Nova Vilga, nedaleko od Petrozavodska, već je počela izgradnja velikih kasarni dimenzija približno 65 puta 24 metra. To znači da svaki sprat objekta raspolaže površinom od oko 1.500 kvadratnih metara, što ukazuje na planirano smeštanje značajnog broja vojnika.

Kako navodi Yle, budući garnizon trebalo bi da čine jedinice motostreljačke brigade ili glavni elementi motostreljačke divizije ukupne brojnosti do 6.000 pripadnika. Te snage biće uključene u sastav 44. armijskog korpusa Lenjingradskog vojnog okruga.

Istovremeno se odvijaju i radovi na obnovi nekada napuštenog garnizona „Ribka“, koji se nalazi oko 160 kilometara od granice sa Finskom. Satelitski snimci pokazuju da je na tu lokaciju već počelo pristizanje vojne tehnike, što ukazuje da objekat postepeno ulazi u funkciju.

Planovi ne obuhvataju samo pešadijske jedinice. Prema informacijama koje prenosi Yle, u Petrozavodsku je predviđeno premeštanje ili formiranje potpuno nove zasebne brigade železničkih trupa. Takve jedinice imaju važnu ulogu u održavanju i izgradnji vojne transportne infrastrukture.

Finsko izdanje naglašava da su razmere promena koje su registrovali sateliti veoma velike. Na području Republike Karelije ranije su se uglavnom nalazila skladišta opreme, jedna radarska stanica i borbeni avioni stacionirani na aerodromu u Petrozavodsku. Sada se, međutim, beleži znatno šire vojno prisustvo i razvoj novih kapaciteta.

Yle zaključuje da izgradnja nove vojne baze u Kareliji predstavlja ozbiljan bezbednosni izazov za Finsku, koja je pre izvesnog vremena postala članica Severnoatlantske alijanse. Upravo zbog toga aktivnosti na ovom području privlače pažnju NATO-a, koji razvoj situacije prati pomoću satelitskog nadzora i drugih obaveštajnih sredstava.