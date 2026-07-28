Nestanak struje u domaćinstvu najčešće traje kratko i retko izaziva ozbiljnije probleme. Međutim, pojedini kućni uređaji mogu nakon ponovnog dolaska električne energije da izgube važna podešavanja, iako na prvi pogled deluje da rade sasvim normalno.

Među njima je i termodinamički bojler, koji posle prekida napajanja može automatski da resetuje pojedine funkcije, što može dovesti do veće potrošnje električne energije.

Šta se dešava nakon nestanka struje?

Kod pojedinih modela termodinamičkih bojlera prekid napajanja može da resetuje interni sat i program rada uređaja.

Iako bojler nastavlja da zagreva vodu, njegova podešavanja više ne moraju odgovarati onima koja su prethodno bila sačuvana. To znači da uređaj može izgubiti sinhronizaciju sa periodima jeftinije tarife električne energije i početi da radi u skupljim terminima.

Zašto je važno proveriti podešavanja?

Ako interni sat nije tačno podešen, bojler može zagrevati vodu u pogrešno vreme, što može povećati račun za električnu energiju.

Pored toga, pojedini modeli mogu da izgube i prethodno izabrani režim rada, poput automatskog, ekonomičnog ili pojačanog režima ("Boost"), pa neće raditi onako kako je korisnik planirao.

Šta treba proveriti?

Nakon svakog nestanka struje preporučuje se da na digitalnom panelu bojlera proverite sledeće:

da li su tačno podešeni datum i vreme,

da li su pravilno podešeni vremenski intervali rada u skladu sa tarifama električne energije,

da li je aktiviran željeni režim rada, poput automatskog ili ekonomičnog programa.

Za ove provere nije potrebno posebno tehničko znanje, a mogu pomoći da uređaj nastavi da radi efikasno i bez nepotrebne potrošnje energije.

Nekoliko minuta može doneti uštedu

Iako se nakon povratka električne energije čini da je sve u redu, kod termodinamičkog bojlera vredi izdvojiti nekoliko minuta za proveru podešavanja. Na taj način možete sprečiti da uređaj radi u nepovoljnim terminima, sačuvati optimalne performanse i izbeći nepotrebno povećanje potrošnje električne energije.