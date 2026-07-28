Bruto domaći proizvod (BDP) Rusije po paritetu kupovne moći i dalje se nalazi na četvrtom mestu u svetu i na prvom mestu u Evropi, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa poslanicima Državne dume.

„Rusija i dalje po paritetu kupovne moći zauzima četvrto mesto u svetu, posle Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Indije. Četvrto. I prvo u Evropi“, precizirao je Putin.

Govoreći o stopi rasta ruske ekonomije, šef države je ukazao da ipak postoje i rizici od rasta inflacije.

„Takođe prednjačimo u odnosu na Evropsku uniju po stopama privrednog rasta. Ali, naravno, želeli bismo više. Svakako. Ipak, postoje rizici, rizici od rasta inflacije i s tim povezanih posledica“, kazao je ruski lider.

Osim toga, trenutna politika nudi značajne prednosti, dodao je on.

„Koja je ta ključna prednost? To je otpornost ruskog ekonomskog i finansijskog sistema, to je najvažnije. Otpornost koja nam omogućava da rešavamo razna pitanja, kao i da radimo na razvoju industrije u celini, uključujući odbrambeni sektor, i na rešavanju socijalnih pitanja”, zaključio je Putin, prenosi Sputnjik.

Podsetimo, Putin je održao sastanak sa poslanicima nakon poslednje plenarne sednice Državne dume osmog saziva. Ruski lider takođe je zahvalio poslanicima Državne dume na njihovom efikasnom radu, jačanju državnog suvereniteta i zaštiti nacionalnih interesa zemlje, prenosi Politika.

BONUS VIDEO