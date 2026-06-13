Državljanka Srbije M.G. (40) preminula je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Kuside, na magistralnom putu Nikšić–Vilusi. M. G. je bila na motociklu, a njen suvozač nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i životno je ugrožen.

Od nje su se oprostili brojni poznanici i prijatelji, a emotivnu poruku povodom njene prerane smrti objavila je i stranica Loznica Grad na svom Fejsbuk profilu.

- Danas je stalo jedno veliko srce. U trenu je ugašen jedan život, a za sobom ostavio neizmernu tugu, bol i prazninu koja se nikada neće moći popuniti.

Na putu ka moru, na mestu gde su trebali da nastanu najlepši porodični trenuci, sudbina je ispisala najtežu priču. U saobraćajnoj nesreći na putu prema Nikšiću život je izgubila M.G.iz Loznice.

Otišla je prerano, u godinama kada je trebalo još mnogo da voli, grli, raduje se i sanja sa svojom porodicom. Iza nje su ostali neutešni suprug i dvoje maloletne dece, kojima će zauvek nedostajati njen zagrljaj, osmeh, nežna reč i bezuslovna majčinska ljubav.

Najteže je kada majka ode prerano. Kada dvoje dečjih očiju ostane da traži lice koje se više neće pojaviti na vratima. Kada dom ostane bez glasa koji je unosio toplinu, sigurnost i ljubav. Nema reči koje mogu ublažiti bol porodice, niti suza koje mogu isprati ovakvu tugu.

Danas ne plaču samo njeni najbliži. Plaču prijatelji, kumovi, rodbina, komšije i svi koji su imali sreću da poznaju Mariju. Ostaju uspomene, ali i rana koja nikada neće potpuno zarasti.

Neka te anđeli čuvaju tamo gde si otišla, a tvojoj porodici neka Bog podari snagu da izdrži ono što se čini neizdrživim - navodi se u objavi.



Podsećamo, motocikl se kretao iz pravca Vilusa ka Nikšiću i dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada motocikla na kolovoz.

Alo/Kurir/RTVNK

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