Novi snimak dobrog delfina Olivera, koji već godinama privlači pažnju stanovnika i turista na području Novigradskog mora, Maslenice i Karina, ponovo je pokrenuo raspravu o opasnostima približavanja divljim životinjama.

Na društvenim mrežama objavljen je video na kojem se vidi kako kupač pliva u blizini Olivera. U jednom trenutku delfin ga je slučajno udario repom i nakratko povukao pod vodu. Na sreću, muškarac nije povređen, a situacija se završila bez ozbiljnijih posledica.

Autor snimka istakao je da je delfin tokom ostatka susreta bio miran i razigran, ali je naglasio da je reč o divljoj životinji koju treba posmatrati sa bezbedne udaljenosti, bez pokušaja uspostavljanja kontakta.

Oliver se oslobodio konopca, ali povrede su i dalje vidljive

Prema ranijem saopštenju Institut Plavi svijet, Oliver je od kraja 2023. godine imao konopac zapetljan oko repnog peraja. Najnoviji snimci pokazuju da se uspešno oslobodio, ali su povrede na repu i dalje vidljive.

Stručnjaci navode da je delfin dobrog opšteg zdravstvenog stanja, ali da njegovo ponašanje nije tipično za dobre delfine, jer često prilazi ljudima i traži interakciju.

Građanima upućen apel

Kako bi zaštitili i životinju i kupače, stručnjaci savetuju da se poštuju sledeće preporuke:

ne prilazite delfinu i ne pokušavajte da plivate sa njim ili da ga dodirujete,

udaljite decu ako se pojavi u njihovoj blizini,

ne hranite ga,

posmatrajte ga isključivo sa bezbedne udaljenosti.

Zašto je Oliver drugačiji?

Direktor naučnog programa Instituta Plavi svijet, Grgur Pleslić, ranije je objasnio da je Oliver primer takozvanog solitarnog, odnosno usamljenog delfina.

Prema njegovim rečima, delfini su izrazito društvene životinje koje u prirodi žive u grupama. Kod pojedinih jedinki, iz još uvek nedovoljno razjašnjenih razloga, dolazi do razvoja usamljenog načina života. Takvi delfini najpre borave daleko od obale, zatim počinju da posećuju luke i zalive, da pokazuju interesovanje za brodove i bove, a kasnije i za ljude.

Stručnjaci upozoravaju da upravo ta poslednja faza predstavlja najveći rizik. Blizak kontakt može dovesti do prenosa bolesti između ljudi i životinje, ali i do toga da se delfin navikne na prisustvo ljudi i hranjenje, što može ozbiljno ugroziti njegov opstanak u prirodi.

Zbog toga nadležni apeluju da se Oliver, uprkos njegovoj radoznalosti i prividnoj pitomosti, posmatra isključivo iz daljine i bez pokušaja bilo kakve interakcije.