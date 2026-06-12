U saobraćajnoj nesreći na putu prema Nikšiću život je izgubila Marija Grujić (40) iz Loznice, objavila je Loznica Grad.

- Otišla je prerano, u godinama kada je trebalo još mnogo da voli, grli, raduje se i sanja sa svojom porodicom. Iza nje su ostali neutešni suprug i dvoje maloletne dece, kojima će zauvek nedostajati njen zagrljaj, osmeh, nežna reč i bezuslovna majčinska ljubav.

Najteže je kada majka ode prerano. Kada dvoje dečjih očiju ostane da traži lice koje se više neće pojaviti na vratima. Kada dom ostane bez glasa koji je unosio toplinu, sigurnost i ljubav. Nema reči koje mogu ublažiti bol porodice, niti suza koje mogu isprati ovakvu tugu.

Danas ne plaču samo njeni najbliži. Plaču prijatelji, kumovi, rodbina, komšije i svi koji su imali sreću da poznaju Mariju. Ostaju uspomene, ali i rana koja nikada neće potpuno zarasti - navodi se u objavi.

Podsetimo, Marija Grujić je preminula od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mestu Kuside, iznad Slanog jezera kod Nikšića.

Nesreća se dogodila oko 9.50 časova na magistralnom putu Nikšić-Vilusi. Ona se nalazila na motociklu, dok je njen suvozač zadobio teške povrede i nalazi se u životno ugroženom stanju, javio je Dan ranije.

Prema prvim informacijama iz istrage, motocikl se kretao iz pravca Vilusa ka Nikšiću, a dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada na kolovoz.

Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici policije, a okolnosti koje su dovele do nesreće biće utvrđene daljom istragom.

Alo/Telegraf

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