Očekuje se da će pre sahrane senatora Grejema Zelenski imati kratak privatni sastanak sa Trampom, verovatno bez prisustva novinara, rekao je za Rojters neimenovani izvor upoznat sa planom posete.

Poseta Vašingtonu pruža priliku Zelenskom da ojača američku vojnu podršku u trenutku kada su odnosi SAD i Ukrajine bolji nego ranije.

Ukrajinski lider će od Trampa tražiti hitno potrebne sisteme za protivvazdušnu odbranu i realizaciju sporazuma o nabavci dronova.

Dvojica lidera će verovatno razgovarati i o Trampovom obećanju, datom na samitu NATO-a, da će Ukrajini odobriti licencu za proizvodnju presretača za sisteme raketne PVO "Patriot".

Međutim, SAD odlažu isporuke naoružanja i vojne opreme Kijevu, a smrću senatora Grejema izgubljen je jedan od najuticajnijih zagovornika američke pomoći Ukrajini.

Nakon sastanka u Beloj kući, ukrajinski predsednik sastaće se u zdanju američkog Kongresa sa dvostranačkom grupom senatora koji su kosponzorisali predlog zakona Lindsija Grejama o uvođenju sankcija protiv Rusije i Irana.

Sastanku sa Zelenskim će prisustvovati demokrate Ričard Blumental i Džin Šagin i republikanci Kejti Brit, Rodžer Viker i Džim Riš, prenosi agencija Ukrinform.