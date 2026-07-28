Doni Benedikt (38), koji je optužen za ubistvo srpkinje Vere Pitulić (41) u Dalasu, već je bio hapšen za nasilje u porodici nad bivšom suprugom! Kako je preneo portal Star-telegram, Benedikta je policija ranije privodila i on ima dosije.

Podsetimo, Vera Pitulić je poslednji put viđena između 18. i 19. jula kada je sa Benediktom bila na proslavi u jednom klubu. Prema rečima očevidaca, on je pod dejstvom alkohola počeo da pravi ljubomorne scene, zbog čega su se posvađali i otišli sa zabave. Od te večeri, Veru niko više nije video i porodica je 20. jula prijavila njen nestanak.

- Narednog dana, građani su prijavili da su u automobilu pored auto-puta primetili ženu u vozilu. Kada je policija stigla na lice mesta, zatekli su telo Vere Pitulić, čiji je nestanak bio prijavljen. Na osnovu raspoloživih informacija, otišli su i pretresli kuću Donija Benedikta, a potom ga i uhapsili i optužili za ubistvo - otkrili su američki mediji detalje istrage.

Prijatelji ubijene Vere izjavili su i da se ona iz Srbije u Teksas preselila 2013. i da je bila učiteljica u školi u koju su išla i njena maloletna deca. Inače, u vreme zločina deca nisu bila u Dalasu, već kog svog oca, bivšeg supruga Vere Pitulić.

Način na koji joj je partner naneo povrede, kao i tačno vreme i mesto smrti još uvek nisu zvanično potvrđeni, a američki mediji prenose i da je istraga i dalje u toku. Inače, teksaška policija pozvala je i sve građane koji imaju bilo kakve informacije o zločinu, da se jave.

- Prema dostupnim dokumentima, Doni Benedikt je zaveden u sudskim spisima kao neko ko je ranije imao problem sa zakonom zbog brze vožnje, a postoje i podaci sa je sa bivšom suprugom vodio borbu oko starateljstva, jer je i on otac jednog deteta. U istim spisima pominje se i "zabrana prilaska", koja mu je bila izrečena, upravo zbog nasilja u porodici - objašnjava izvor i dodaje da je istraga u toku i da je sada istražiteljima na prvom mestu, kako se procenjuje, da utvrde tačno vreme i mesto smrti.

Rođaci ubijene Vere, podsetimo, ispričali su da im se nesrećna žena nikada nije žalila da ima probleme sa Donijem, ili da je on ikada bio nasilan prema njoj.

Podsetimo, Benedikt je navodno pokušao da zavara policiju, tvrdeći da ne zna gde je Vera. Međutim, utvrđeno je da je u danu kada je nestala, njen telefon lociran u njegovoj kući.

- Prikupljeni su i drugi dokazi na osnovu kojih je uhapšen - navode mediji.

Sud mu, kako dodaje, nije omogućio da se uz kauciju nađe na slobodi.

Alo/Kurir

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