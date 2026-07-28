Meteorološka agencija upozorila je na jake naknadne potrese nakon zemljotresa od 7,1 jedinicu Rihtera, s obzirom na plitki epicentar od 10 kilometara.

Snimci koje je emitovao nacionalni emiter NHK prikazuju napukle puteve i mostove i nekoliko zgrada u plamenu, kao i prevrnut voz.

Oko 10 povređenih je u domu za stare, a najmanje 50 ljudi se leči u bolnici, javio je NHK.

Železnički saobraćaj je obustavljen, a struja je prekinuta u hiljadama domova.

U gradu Kašima, "drugi sprat tržnog kompleksa se srušio, ostavivši mnogo ljudi zarobljenih unutra", saopštila je vatrogasna služba.

Japan je jedna od zemalja sveta sa najviše zemljotresa, sa oko 1.500 zemljotresa godišnje.

Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je na platformi Iks da zemljotres "nije izazvao nikakvu štetu niti bezbednosne probleme u nuklearnoj elektrani Sendaj, koja se nalazi oko 100 kilometara od epicentra, i da je ona i dalje u funkciji".

Eksplozija u tržnom centru posle zemljotresa – do 30 osoba vodi se kao nestalo

U tržnom centru "Eon" u prefekturi Kumamoto, na jugozapadu Japana, došlo je do eksplozije usled koje se srušio ceo drugi sprat, a policija pretpostavlja da ima poginulih. Za sada se od 20 do 30 osoba vodi kao nestalo.

Strahuje se da je mnogo ljudi ostalo zarobljeno u ruševinama tržnog centra nakon eksplozije koja se dogodila posle zemljotresa, prenosi nacionalna televizija TBS, pozivajući se na neimenovane izvore iz lokalne policije.

Kompanija Aeon Mall, koja upravlja tržnim centrom, saopštila he da je do eksplozije došlo nakon što su zaposleni i kupci bili evakuisani iz centra zbog zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali.