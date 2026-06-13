Zemljotres je registrovan u 1.35 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 35 kilometara.
Potres je zabeležen 86 kilometara jugozapadno od Lohe u Ekvadoru i 12 kilometara severno-severozapadno od Ajabake u Peruu, precizira EMSC.
Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas pogranični region između Perua i Ekvadora, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Zemljotres je registrovan u 1.35 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 35 kilometara.
Potres je zabeležen 86 kilometara jugozapadno od Lohe u Ekvadoru i 12 kilometara severno-severozapadno od Ajabake u Peruu, precizira EMSC.
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