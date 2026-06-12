Putovanje preko Atlantika početkom 20. veka bilo je privilegija rezervisana za najbogatije slojeve društva. Danas su transatlantska krstarenja dostupna znatno širem krugu putnika, ali jedno pitanje i dalje intrigira ljubitelje istorije i putovanja – koliko bi koštala karta za Titanik da danas isplovi?

Poređenjem tadašnjih cena sa današnjom vrednošću novca dobija se zanimljiv uvid u to koliko je čuveni brod zapravo bio luksuzan.

Današnja krstarenja su često jeftinija

Savremena putovanja između Njujorka i Sautemptona danas se mogu pronaći po cenama od nekoliko hiljada evra. Na pojedinim transatlantskim rutama karte počinju od oko 2.300 evra po osobi, dok luksuznije opcije mogu koštati više od 6.000 evra.

Ipak, u vreme Titanika takvo putovanje bilo je statusni simbol i nedostižan san za većinu ljudi.

Najskuplji apartmani danas bi koštali više od 100.000 evra

Na svom prvom putovanju 1912. godine, Titanik je važio za vrhunac luksuza. Najekskluzivniji apartmani prvog razreda imali su privatne šetnice, prostrane salone i posebne pogodnosti za najbogatije putnike.

Prema analizama istorijskih cena, apartman koji je tada koštao 870 britanskih funti danas bi vredeo oko 117.000 evra.

Takvi smeštajni kapaciteti bili su namenjeni industrijalcima, aristokratama i poznatim ličnostima tog vremena.

Koliko su plaćali putnici prvog, drugog i trećeg razreda?

Ni standardne kabine prvog razreda nisu bile jeftine. Karta koja je 1912. godine koštala oko 150 dolara danas bi vredela približno 4.050 evra po osobi.

Putnici drugog razreda plaćali su oko 60 dolara, što bi u današnjoj vrednosti iznosilo oko 1.620 evra.

Najpristupačnije karte bile su u trećem razredu. Njihova cena od oko 36 dolara danas bi odgovarala iznosu od približno 970 evra.

Treći razred bio je luksuz za svoje vreme

Iako je Titanik ostao upamćen po raskoši prvog razreda, čak su i putnici treće klase imali uslove koji su za tadašnje standarde bili izuzetno dobri.

Kabine su bile namenjene za dve, četiri ili šest osoba, a putnici su imali pristup zajedničkim prostorijama, restoranima i drugim sadržajima koji su bili daleko iznad proseka tog vremena.

Simbol luksuza i društvenih razlika

Više od jednog veka nakon tragedije, Titanik ostaje simbol luksuza, tehnološkog napretka, ali i velikih društvenih razlika koje su obeležile početak prošlog veka.

Dok su najbogatiji putovali u apartmanima koji bi danas vredeli više od 100.000 evra, hiljade ljudi iz Evrope ukrcavale su se u trećem razredu sa nadom da će u Americi započeti novi život.