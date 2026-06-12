Radnici koji su danas kosili travu u blizini Mosta na Adi naišli su na raspadnuto telo u travi.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, telo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega za sada nije moguće utvrditi ni pol preminule osobe.

- Oni su tokom košenja osetili neprijatan miris. Prateći odakle dolazi smrad, u travi su pronašli telo - rekao je izvor blizak istrazi.

O slučaju su odmah obavešteni policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se telo pošalje u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a na mestu pronalaska obavljen je uviđaj.

Za sada nije poznato koliko dugo se telo nalazilo na toj lokaciji, niti pod kojim okolnostima je nastupila smrt. Više detalja biće poznato nakon identifikacije i obdukcije, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog slučaja, je u toku.

(Telegraf)