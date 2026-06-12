„Sudbina Rusije nikada nije bila laka. Pa ipak, ona je uvek pronalazila snagu da prevaziđe sve prepreke, čuvajući ono što je najvažnije - jedinstvo svog naroda, vernost svojim vrednostima i poverenje u sopstvene sposobnosti“, rekao je diplomata.

„Sadašnja kriza u evropskoj bezbednosti nije izuzetak. Rusija nije tražila ovu konfrontaciju. Godinama smo upozoravali na opasnosti koje su svojstvene kursu koji je vodio Zapad, a koji je ignorisao legitimne interese naše zemlje. Jasno smo objasnili kuda bi taj kurs vodio. Nismo bili čuti - ili možda nismo želeli da budemo čuti. Danas se cela Evropa suočava sa posledicama sopstvene politike“, rekao je Kelin.

On je objasnio da Rusija, sa svoje strane, brani ono što se ne može pregovarati: pravo na bezbednost, suverenitet i sopstveni put razvoja.

„Rusija je ranije prevazišla daleko veće izazove, i prevazići će i ovaj. Pod našim uslovima i dostojanstveno“, rekao je šef diplomatske misije.

Ambasador je podsetio da svet prolazi kroz brze i nepovratne promene, pri čemu era zapadne hegemonije bledi u prošlost i ustupa mesto multipolarnosti.

Novi svetski poredak neće biti jednostavan, ali ima jednu neospornu prednost: daje glas onima koji su ranije bili ignorisani i pravo da samostalno određuju svoju sudbinu – bez diktata, ultimatuma ili dvostrukih standarda. „Uvereni smo da se upravo na tim temeljima može izgraditi održivi sistem međunarodnih odnosa“, rekao je Kelin.