U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su: B.D., organizator organizovane kriminalne grupe koja je osnivač i direktor privatne Srednje škole „Nikola Tesla“ u Novom Pazaru, kao i tri pripadnika I.P., V.Đ. i M.N.

Osumnjičeni se terete da su u vremenskom periodu od oktobra 2025. do juna ove godine izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 KZ i krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju iz čl. 355 st. 2 u vezi stava 1, a sve u vezi člana 61 KZ. Ova organizovana kriminalna grupa delovala je tako što je u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda napravila više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata i to: svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visokoškolskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Dokumenta su prodavali zainteresovanim licima za iznose od 500 do 3.500 evra. Između ostalog, reč je o uverenjima i diplomama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vrši i provere da li su lica koja su navedena falsifikovana dokumenta upotrebila kao prava. Za sva dokumenta Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, ukoliko se utvrdi da su falsifikovana dokumenta upotrebljena kao prava, zahteva od nadležnih organa da ista budu poništena.

Na saslušanju kod javnog tužioca za organizovani kriminal osumnjičeni V.Đ. nije želeo da iznese odbranu i iskoristio je svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, dok su ostali osumnjičeni izneli odbranu u kojoj su negirali izvršenje krivičnog dela. Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se u odnosu na tri lica odredi pritvor po čl. 211 stav 1 tačka 2 i 3. ZKP, dok je u odnosu na jedno lice M.N. predložena mera zabrane napuštanja stana.