Interesovanje za montažne kuće poslednjih godina neprestano raste, a sve više budućih vlasnika odlučuje se za ovaj način gradnje umesto tradicionalnih zidanih objekata. Razlozi su brojni – od kraćeg vremena izgradnje i unapred definisanih troškova do bolje energetske efikasnosti i nižih troškova održavanja.

Jedna od najvećih prednosti montažnih kuća jeste brzina realizacije. Za razliku od klasične gradnje, koja može da traje mesecima ili čak godinama, montažni objekti izrađuju se od fabrički pripremljenih elemenata, pa završetak radova često traje između 30 i 60 dana, u zavisnosti od projekta i izvođača.

Kraći rok izgradnje omogućava vlasnicima da se ranije usele u novi dom, što može smanjiti dodatne troškove poput plaćanja kirije ili istovremenog servisiranja stambenog kredita i zakupa drugog stana.

Veliku prednost predstavlja i preglednija finansijska konstrukcija. Kod montažne gradnje investitori uglavnom unapred znaju koliko će ih projekat koštati, pa je manja mogućnost neplaniranih povećanja troškova koja su česta tokom klasične gradnje.

Prema dostupnim cenama na tržištu, montažne kuće po sistemu „ključ u ruke“, površine veće od 100 kvadratnih metara, najčešće koštaju između 680 i 750 evra po kvadratnom metru. U ovu cenu uključena je kompletno završena kuća spremna za useljenje.

Za one koji žele da deo radova organizuju samostalno postoji i opcija izgradnje u takozvanoj sivoj fazi. U tom slučaju cena se kreće od oko 190 do 310 evra po kvadratnom metru, dok luksuznije varijante sa naprednim sistemima upravljanja domom mogu dostići oko 900 evra po kvadratu.

Pored nižih početnih troškova, montažne kuće često donose i dugoročne uštede. Zahvaljujući kvalitetnoj termoizolaciji i materijalima koji se koriste u izgradnji, ovakvi objekti efikasnije zadržavaju toplotu tokom zime i sporije se zagrevaju leti, što može doprineti manjim računima za grejanje i klimatizaciju.

Vlasnici montažnih kuća kao jednu od najvećih prednosti često navode upravo energetsku efikasnost i prijatniju temperaturu u unutrašnjosti tokom cele godine.

Česta dilema potencijalnih kupaca odnosi se na trajnost ovih objekata. Prema procenama, kvalitetno izvedene montažne kuće imaju vek trajanja od oko 100 godina uz redovno održavanje. Zbog manje težine i fleksibilnije konstrukcije, ovakvi objekti imaju drugačije ponašanje tokom seizmičkih aktivnosti, zbog čega se često navode kao otporniji na dejstvo zemljotresa u odnosu na tradicionalnu zidanu gradnju.

Iako klasične kuće i dalje imaju veliki broj pristalica, montažni objekti postaju sve ozbiljnija alternativa. Brža izgradnja, unapred poznati troškovi, mogućnost prilagođavanja projekta potrebama kupca i niži troškovi potrošnje energije razlozi su zbog kojih se sve više porodica odlučuje upravo za ovaj vid stanovanja, piše Blic.