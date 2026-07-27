Sumnja u partnerovu vernost može ozbiljno narušiti odnos, posebno kada ne postoje jasni dokazi, već samo osećaj da nešto nije u redu. Upravo zato je privatni detektiv Pol Evans podelio jednostavan način kojim, kako tvrdi, možete proveriti da li je određena imejl adresa ili broj telefona povezan sa nalogom na pojedinim aplikacijama ili sajtovima za upoznavanje.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovakav nalaz nije dokaz neverstva, već samo mogući pokazatelj koji zahteva oprezno tumačenje.

Kako funkcioniše ovaj metod?

Prema rečima privatnog detektiva, pojedine platforme za upoznavanje tokom registracije obaveštavaju korisnika da li je određena imejl adresa ili broj telefona već povezan sa postojećim nalogom.

Postupak je jednostavan:

otvorite stranicu ili aplikaciju za upoznavanje,

započnite proces registracije,

unesite imejl adresu ili broj telefona za koji želite da proverite da li je već registrovan.

Ako sistem prikaže poruku poput "Ova imejl adresa je već u upotrebi" ili "Korisnik već postoji", to može značiti da je nalog ranije otvoren.

To nije dokaz prevare

Sam Evans naglašava da ovakav rezultat ne znači automatski da partner trenutno koristi aplikaciju ili da vas vara.

Moguće je da je profil napravljen pre početka vaše veze i da godinama nije korišćen. Zato jedan digitalni trag ne bi trebalo posmatrati kao konačan dokaz, već kao informaciju koja zahteva dodatni razgovor i razumevanje okolnosti.

Pre nego što krenete u proveru

Stručnjaci za partnerske odnose savetuju da se pre bilo kakve provere zapitate šta želite da postignete.

Važno je razmisliti:

da li želite potvrdu svojih sumnji,

da li postoji konkretan razlog za nepoverenje,

da li bi otvoren razgovor bio bolje rešenje.

Narušavanje partnerove privatnosti može dodatno pogoršati odnos, posebno ako se ispostavi da sumnje nisu bile opravdane.

Kada je razgovor najbolje rešenje

Ako primećujete promene u partnerovom ponašanju, poput emocionalnog udaljavanja, tajnovitosti ili izbegavanja razgovora, psiholozi preporučuju da se problem najpre pokuša rešiti iskrenom komunikacijom.

U slučajevima kada postoji ozbiljna sumnja ili više različitih znakova koji ukazuju na probleme u vezi, razgovor ili pomoć partnerskog terapeuta često mogu biti korisniji od tajnog proveravanja.

Ukoliko se, međutim, nalazite u vezi u kojoj postoji nasilje, zastrašivanje ili kontrola, stručnjaci savetuju da sopstvenu bezbednost stavite na prvo mesto i potražite podršku pre nego što preduzmete bilo kakve korake.