Voditeljka Suzana Mančić u dugogodišnjem je braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, a sada je iznenadila javnost iskrenim priznanjem o njihovom odnosu.

Suzana naime, tvrdi da joj je na pamet padalo da prevari supruga, ali da se to nije desilo.

-Padalo mi je na pamet da prevarim muža, ali se onda presaberem i shvatim da nije vredno - rekla je Suzana za "Hajp" i govorila o estetskim zahvatima.

"Svako neka operiše na sebi šta želi"

Ona je progovorila i o estetskim zahvatima, te tvrdi da svako na sebi treba da koriguje nešto ako želi.

- Svako na sebi treba da operiše šta želi ako će to učiniti nekoga srećnim ili srećnom. Ženski rod je u principu žigosan posle 35. godine, posle 35. godine sve smo babe i to nikome nije prijatno. To se dešava i u porodici i u društvu, ja imam prijateljice koje su ozbiljne biznis gospođe, imaju dobre poslove, ali nikada ne govore koliko imaju godina jer ako kažu koliko godina imaju neće da rade sa njima. Ja nemam problema da kažem da ću u novembru napuniti 70 godina - rekla je Suzana.

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