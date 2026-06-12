Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Vašington ostvario pobedu u ratu sa Iranom bez značajne pomoći evropskih saveznika, ocenivši da je uloga Evrope tokom krize bila „nebitna“.

Govoreći za italijansku televiziju La7 Omnibus, Tramp je odgovarao na pitanje kakvu poruku ima za lidere zemalja G7, među kojima su Italija, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Japan i Kanada.

"Pobedili smo u ratu u Iranu. Nije nam bila potrebna pomoć Evrope. Njihova pomoć je bila nebitna", rekao je Tramp.

Ovo je izjavio u trenutku kada Vašington i Teheran pokušavaju da finalizuju sporazum koji bi mogao da formalizuje prekid sukoba.

Prema Trampovim rečima, dokumenti su „blizu konačne verzije“, a ceremonija potpisivanja mogla bi da bude održana u Evropi tokom narednih dana. Tramp je najavio da bi američku delegaciju na tom događaju mogao da predvodi potpredsednik Džej Di Vens.

Pregovori napreduju, ali Teheran demantuje da je dogovor postignut

Iako je Tramp poslednjih dana više puta govorio o „velikom sporazumu“ i tvrdio da je postignut značajan napredak, iranske vlasti nastavljaju da šalju opreznije poruke.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaji izjavio je da konačna odluka još nije doneta i da su navodi o vremenu i mestu potpisivanja sporazuma za sada spekulacije. Slične poruke preneli su i iranski državni mediji, naglašavajući da pregovori još nisu završeni.

Prema informacijama više međunarodnih medija, pregovori se vode uz posredovanje Katara i drugih zemalja u regionu, a među ključnim temama nalaze se status Ormuskog moreuza, američke sankcije, iranski nuklearni program i bezbednosna pitanja u Persijskom zalivu.

Zašto Tramp naglašava ulogu Amerike?

Trampova izjava o „pobedi bez Evrope“ uklapa se u njegov dugogodišnji politički narativ i tvrdnje da Sjedinjene Američke Države često nose najveći teret međunarodnih kriza, dok evropski saveznici, prema njegovom mišljenju, ne pružaju proporcionalan doprinos.

Tramp je više puta kritikovao evropske članice NATO-a zbog vojnih izdvajanja i optuživao ih da se previše oslanjaju na američku moć.