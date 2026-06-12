Iako bi porodica trebalo da bude oslonac u teškim trenucima, upravo raspodela imovine neretko dovodi do svađa koje traju godinama i ostavljaju duboke posledice.

Jedna takva ispovest nedavno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Muškarac iz Hrvatske, koji trenutno radi u Nemačkoj, podelio je svoju priču o sukobu sa bratom zbog nasledstva, priznajući da je njihov odnos potpuno narušen.

"Ovde radim, a kod kuće se porodica raspada"

U anonimnoj objavi napisao je da su se brat i on posvađali oko zemlje u Hrvatskoj i da od tada više ne razgovaraju.

Ima li neko slično iskustvo? Brat i ja smo se posvađali oko nasledstva dok ja radim u Nemačkoj. Sad više ni ne pričamo. Majka plače svaki put kad zove. Sve zbog zemlje koju niko ni ne koristi. Ovde radim kao konj, a kod kuće se porodica raspada. Da li je još neko izgubio porodicu zbog para i imovine? - upitao je.

Njegove reči pokrenule su stotine komentara ljudi koji su se susretali sa sličnim problemima.

"Najveći zločinac na Balkanu ima četiri slova"

Posebnu pažnju privukao je komentar jednog korisnika koji je na duhovit, ali veoma slikovit način opisao uzrok brojnih porodičnih sukoba.

Ko je najveći zločinac na Balkanu? Reč od četiri slova - međa - napisao je.

Mnogi su se složili da upravo granice parcela, vlasništvo nad zemljom i nerešeni imovinski odnosi godinama izazivaju sukobe među rođacima, braćom, sestrama i komšijama.

"Nijedna zemlja ne vredi zagrljaja brata i sestre"

Među komentarima posebno su se izdvojile poruke ljudi koji smatraju da nijedna imovina nije vredna gubitka porodice.

Nijedna zemlja ni imanje ne vrede zagrljaja moje braće i sestara. Kada se okupimo, ja sam najbogatija osoba na svetu - napisala je jedna žena.

Drugi su podsetili da u ovakvim sukobima često najviše pate roditelji, koji nemoćno gledaju kako se njihova deca udaljavaju jedni od drugih.

Ostavili nasledstvo po strani zbog porodice

Neki učesnici diskusije podelili su i svoja pozitivna iskustva.

Jedan muškarac napisao je da su nakon smrti oca on, brat i sestra odlučili da se odreknu svog dela nasledstva u korist majke kako bi sačuvali porodični mir.

Nema te kuće ni zemlje koja može da mi bude važnija od mog brata i sestre - poručio je.

Na kraju, mnogi su se složili oko jedne stvari – novac, kuće i zemljište ostaju iza ljudi, ali porodični odnosi, jednom narušeni, često se veoma teško popravljaju.

Zato su brojni komentatori autoru objave savetovali da pokuša da pronađe zajednički jezik sa bratom, jer kako su poručili: „Zemlju niko neće poneti sa sobom, ali porodica ostaje zauvek.“