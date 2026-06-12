U oblasti Sumi, ruske snage su tokom noći izvele masovan napad dronovima na objekat civilne infrastrukture u zajednici Šostka, saopštio je Oleh Hrihorov, načelnik Regionalne vojne administracije Sumske oblasti.

„Kao rezultat napada, poginula je žena stara 44 godine“, napisao je Hrihorov na Telegramu.

Druga žena, stara 33 godine, zadobila je teške povrede.

Napad je izazvao velika razaranja i oštećenja na trospratnoj nestambenoj zgradi. Zvaničnici su naveli da se pune okolnosti i posledice napada još uvek utvrđuju, piše Kijev post.

U Mikolajevu su tri osobe povređene u napadu dronovima tipa Šahed na grad, saopštio je Vitalij Kim, načelnik Regionalne vojne administracije Mikolajevske oblasti.

„Kao rezultat napada dronovima Šahed na grad, tri osobe su povređene i sve su hospitalizovane“, napisao je Kim na Telegramu.

Oštećene su i privatne kuće, kao i vozila.

Ranije je u zajednici Znob-Novhorodske u Sumskoj oblasti poginula 67-godišnja žena nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu.

Napadi su usledili dok je Rusija nastavila da gađa ukrajinske gradove i naselja dronovima, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura, stambeni objekti i vozila.