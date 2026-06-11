Kao i u utorak, juče su se advokati odbrane sedmorice optuženih za pljačku nakita Taleda u Luganu borili za blaže kazne za svoje klijente, pokušavajući da izbace otežavajuću okolnost da su bili deo bande. Tužilaštvo je tražilo kazne u rasponu od 3 godine i 10 meseci do 15 godina zatvora.

Vođa (50) grupe je iz Srbije i on je optužen i za pokušaj ubistva zbog pokušaja da puca na policajca, a drugi Srbin (37) se potukao sa istim policajcem na Via Pesini.

Stefano Stilitano, advokat 37-godišnjeg Srbina, pokušao je da umanji ulogu svog klijenta, negirajući njegovu povezanost sa Pink Panterima i tražeći kaznu od najviše četiri godine

-Učestvovao je u pripremama, ali nikada kao organizator, bili su mu dodeljeni zadaci niskog nivoa. Njegova uloga se razlikuje od uloge ostalih saučesnika koji su ušli u prodavnicu nakita, toliko da se odmah predao. On je bio, i oprostiće mi, korisni idiot situacije - rekao je Stilitano.

Iako su četvorica počinilaca pljačke u suštini priznala krivicu, trojica navodnih saučesnika su umesto toga pokušala da umanje svoju odgovornost.

-Moj klijent nije bio svestan kriminalne prošlosti drugih muškaraca, niti je bio svestan njihove još uvek nedokazane povezanosti sa Pink Panterima- tvrdio je Paskal Kataneo, advokat odbrane 51-godišnjeg Austrijanca.

Marko Moreli, advokat odbrane 34-godišnjeg Albanca, takođe je tvrdio da se njegov klijent ne može staviti na isti nivo sa četvoricom počinilaca pljačke

-Nije planirao, nije ušao u prodavnicu nakita, nije pratio nikoga i bio je u Italiji u vreme događaja - rekao je Moreli.

Trojica glavnih počinilaca izvinila su se za svoje postupke i rekli da nikada nisu imali nameru da bilo kome naude.

Vođa bande je ponovo snažno negirao da je nameravao da puca na policajca: „Samo ja znam kako su se stvari odvijale“.

Isto je učinio i 36-godišnji Srbin, koji se žalio i na uslove svog pritvora :„Tretirani smo kao teroristi“, rekao je.

Presuda Krivičnog suda u Luganu, kojim predsedava sudija Amos Pagnamenta, biće izrečena ove nedelje.