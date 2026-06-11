Duboko ispod zemlje, u komandnom centru prepunom monitora koji u realnom vremenu prikazuju stanje na bojištu, komandant ukrajinskih bespilotnih snaga Robert Brovdi priprema novu fazu operacija protiv ruskih snaga. Njegov cilj je, kako tvrdi, da Krim učini praktično odsečenim od Rusije.

Brovdi, poznat pod pozivnim znakom „Mađar“, rekao je za Rojters da su ukrajinski napadi dronovima već ozbiljno poremetili saobraćaj na autoputu Novorusija, glavnoj logističkoj ruti kojom ruska vojska preko okupiranih delova južne Ukrajine snabdeva Krim.

– U roku od mesec dana mogli bismo da uspostavimo potpunu kontrolu nad tim putem. U bliskoj budućnosti izolovaćemo Krim – rekao je Brovdi iz podzemnog bunkera, uz šolju crnog čaja i cigaretu za cigaretom.

Od trgovca žitom do jednog od najvažnijih komandanata

Pedesetogodišnji Brovdi pre rata je bio uspešan biznismen i trgovac žitom. Nakon početka ruske invazije 2022. godine prijavio se kao dobrovoljac i osnovao jedinicu „Mađarske ptice“, koja je danas jedna od najjačih ukrajinskih brigada dronova.

Od kada je prošle godine preuzeo komandu nad bespilotnim snagama, broj operacija srednjeg dometa povećan je čak 28 puta, dok su duboki udari na ruskoj teritoriji gotovo učetvorostručeni.

Prema podacima koje je izneo Brovdi, tokom prvih pet meseci ove godine njegove jedinice uništile su 174 sistema protivvazdušne odbrane ukupne vrednosti od oko 5,4 milijarde dolara.

Rusko napredovanje gotovo zaustavljeno

Vojni analitičari smatraju da su upravo ukrajinski napadi dronovima na logističke pravce i skladišta doprineli usporavanju ruskih operacija poslednjih meseci.

Brovdi tvrdi da je cilj njegove strategije da natera ruske snage na povlačenje.

– Stvorićemo uslove koji će maksimalno otežati život i rad svima koji služe ruskoj vojsci ili rade za vojnu industriju na Krimu i okupiranim teritorijama – poručio je.

On navodi da se svaki napad snima, proverava i dokumentuje, a da se dnevno arhivira između 10 i 12 terabajta podataka koji će kasnije biti korišćeni za razvoj sistema veštačke inteligencije.

Moskva ga smatra jednom od glavnih meta

Brovdi, koji je u Rusiji osuđen u odsustvu zbog optužbi za terorizam, vodi operacije iz tajnog podzemnog komandnog centra blizu linije fronta.

Rojters opisuje prostoriju punu monitora na kojima se prikazuju podaci sa bojišta, zaplenjeni ruski dronovi i slike ukrajinskih umetnika iz Brovdijeve privatne kolekcije.

– Ovo je isto računovodstvo koje sam koristio u poslovnim projektima. Samo što sada umesto žita i transporta postoje oružje i municija, a klijenti su malo drugačiji – rekao je Brovdi.

Prema njegovim podacima, bespilotne jedinice koje čine svega 2,5 odsto ukrajinske vojske odgovorne su za približno trećinu ruskih gubitaka tokom proteklih godinu dana.

Vojni analitičar Majkl Kofman ocenjuje da bi tehnologija dronova dugoročno mogla da omogući izolaciju Krima, ali smatra da bi za ozbiljnije strateške rezultate bila potrebna i koordinisana kopnena ofanziva.

Istovremeno, ruska elitna jedinica za dronove „Rubikon“ pokušava da neutrališe ukrajinsku prednost i smanji efikasnost napada na logističke pravce i vojne ciljeve.