Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su S.O.(56) iz Beograda jer su, prilikom kontrole i pregleda njegovog vozila, pronašli 19,7 kilograma marihuane.

U saopštenju Policijske uprave Leskovac je navedeno da je osumnjičeni upravljao vozilom u kojem je, tokom kontrole, pronađena pomenuta količina droge, spakovana u 20 paketa.

Uhapšeni muškarac se tereti da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.



Njemu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova, a uz krivičnu prijavu biće priveden tužilaštvu.