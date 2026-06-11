Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sud je odredio pritvor komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Dušanu N. i vođi interventnog tima Nikoli K.

Oni su juče uhapšeni i saslušani zbog sumnje da su sprečili procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju zapucao iz pištolja nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem zvanim Runjo.

Pritvor do 30 dana im je određen da ne bi uticali na svedoke i da ne ni ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Dušan N. i Nikola K. su juče na saslušanju negirali svoju krivicu.

Ostali osumnjičeni u ovom slučaju kako saznaje Tanjug, biće saslušani danas.