Voditeljka Jovana Joksimović iznenadila je brojne gledaoce kada je u svojoj emisiji "Uranak" javno govorila o zdravstvenom problemu sa kojim se već godinama bori.

Tokom razgovora sa dermatološkinjom, ona je u jednom trenutku otkrila da boluje od vitiliga.

U emisiji je gostovala doktorka Jelena Stojković Filipović, koja je govorila o tome kako stres i imuni sistem mogu uticati na pogoršanje ovog stanja.

- Kada god nešto ima udeo u imunološkom sistemu, stres svakako može da pogorša situaciju, jer se te ćelije međusobno prepliću. Može, ali i ne mora. Ako je nešto genetski predodređeno, kroz takve događaje može dodatno da se utiče na manifestaciju - objasnila je na početku.

Nakon toga, na iznenađenje svoje sagovornice, ali i gledalaca, Jovana je otvoreno priznala da i sama ima vitiligo.

- Imam ga na licu, laktu i ruci - rekla je voditeljka, dodajući da je vremenom prihvatila svoje stanje i naučila da ga posmatra na pozitivan način.

"Primećuju ga samo zli i zavidni ljudi"

Takođe je istakla i da o ovom problemu razmišlja bez negativnih emocija.

- Smatram da je na meni potpuno neprimetan i da ga mogu primetiti samo zli i zavidni ljudi. Zanimljivo mi je to što te fleke više nisu toliko bele, izgleda da počinju da se repigmentuju - navela je Joksimovićka.

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