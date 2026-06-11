Snažna eksplozija uznemirila je jutros građane Banjaluke, a detonacija se čula u više gradskih naselja.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Banjaluka, jutros oko 6 časova radnik preduzeća „Čistoća“ prijavio je da je prilikom pražnjenja kontejnera u naselju Lauš došlo do eksplozije, najverovatnije usled aktiviranja jednog ili više za sada nepoznatih minsko-eksplozivnih sredstava.

Na mestu događaja nalaze se policijski službenici koji obezbeđuju područje, dok je o incidentu obaveštena i Republička uprava civilne zaštite.

Nadležne službe preduzimaju dalje mere i radnje kako bi utvrdile okolnosti događaja.

Prema dosadašnjim informacijama, u eksploziji nije bilo povređenih.

Avaz