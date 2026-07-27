Letnje vrućine povećavaju rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla, zbog čega su kontrole na pijacama i u prodajnim objektima intenzivnije nego tokom ostatka godine.

Načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu Ljiljana Ivanjac rekla je za RTS da je inspekcija leti prisutnija u nadzoru hrane koja je lako kvarljiva ili predstavlja poseban rizik u smislu bezbednosti, a to su mleko, meso i jaja.

Ivanjac je istakla da su inspektori svakodnevno na terenu, a da su posebno pod nadzorom proizvodi od svinjskog mesa, kao i proizvodi na pijacama i u takozvanim mlečnim halama.

"Prioritet su kontrole prometa, ali i otkrivanje nelegalnih objekata koji nisu registrovani i nisu pod nadzorom veterinarske inspekcije", ističe Ivanjac.

Ivanjac ističe da se nelegalna prodaja poslednjih godina sve češće pojavljuje i putem interneta, ali naglašava da nije svaka onlajn prodaja nezakonita i da se građani o registrovanim proizvođačima mogu informisati kod nadležne veterinarske inspekcije.

Obratiti pažnju da li proizvod ima deklaraciju

Govoreći o tome šta potrošači mogu sami da provere prilikom kupovine, Ivanjac naglašava da meso i drugi proizvodi životinjskog porekla treba da se kupuju u objektima koji su pod kontrolom inspekcije.

"Potrošači treba da obrate pažnju da li proizvod ima deklaraciju, da li rashladna vitrina radi i da li je meso prirodne, svetle boje. Takođe, imaju pravo da od prodavca zatraže da im pokaže deklaraciju ili pročita njen sadržaj", kaže Ivanjac.

Pojačane kontrole tokom leta

Ističe da su kontrole tokom leta intenzivnije, jer su najrizičnije namirnice one koje su lako kvarljive.

"Za tri nedelje pojačanih akcija, samo tokom jednog vikenda na beogradskim pijacama povučeno je oko 60 kilograma hrane životinjskog porekla, koja je potom neškodljivo uništena", navodi Ivanjac.

Osvrćući se na afričku kugu svinja, kaže da je bolest trenutno prisutna na području sedam okruga i 12 opština.

"Cilj Ministarstva poljoprivrede i veterinarske inspekcije jeste da afričku kugu svinja zadržimo na teritorijama gde je sada prisutna i da imamo što manje gubitaka", ističe Ivanjac.

Hladan lanac

Prema njenim rečima, tokom leta najveći rizik predstavljaju sveže meso, sirevi, jaja i riba, zbog čega je očuvanje hladnog lanca od presudnog značaja.

"Hladni lanac je prva neophodna mera da bi se hrana održala mikrobiološki stabilnom, zdravom i bezbednom za konzumiranje", poručila je Ivanjac.



